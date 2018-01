Alain Delon se confie sur les blessures secrètes de sa jeunesse

Ce rapport avec ses parents a faussé ses relations avec les femmes: "Il y a des vides qui ne se combleront jamais. Et même quand je vivais avec des femmes, quand j’aimais une femme, je me sentais seul. Cette solitude que je traîne depuis toujours remonte certainement à l’enfance. Je n’avais que 4 ans quand j’ai compris qu’on pouvait être abandonné par ceux que l’on aime le plus."

A son retour d'Indochine, Alain Delon est devenu acteur, avec le succès que l'on connaît. L'un des acteurs les plus célèbres au monde, il n'a jamais essayé de se rapprocher de ses parents, ni d'évoquer avec eux ce qu'il a ressenti lors de son enfance.