Alain Delon a-t-il le droit de faire piquer son chien Loubo après sa mort?

Interrogée par Libération, la clinique vétérinaire Saint-Paul à Paris explique: "Techniquement c'est possible, mais éthiquement on ne le fera pas. Peut-être que le vétérinaire d'Alain Delon le fait. Mais en général, on ne tue pas un animal qui va bien! Cela va donc dépendre du vétérinaire. Bien évidemment, il y a aussi des vétérinaires sans scrupule".

Une autre clinique vétérinaire, située à Daumesnil à Paris, acquiesce: "L'euthanasie se fait en fonction de l'animal, mais on ne le fait pas pour un chien qui va bien. On va d'abord chercher à le placer dans un refuge. C'est très rare qu'on le fasse". Delon assure pourtant n'avoir pas d'autre choix: "Je préfère ça plutôt que de savoir qu’il se lais­sera mourir sur ma tombe avec tant de souf­france".