Les 3 infos people: Harry et Meghan, Khloe Kardashian, Johnny Hallyday

Après l'annonce de leurs fiançailles, le prince Harry et Meghan Markle prennent la pose et en font profiter leurs fans sur les réseaux sociaux. Deux photos du couple, qui va se marier le 19 mai prochain, ont été publiées ce jeudi sur le compte Twitter de Kensington Palace. Un cliché en noir et blanc, où ils apparaissent intimes et complices, et un autre en couleur, plus classique, où ils sourient à l'objectif. Le couple aura l'honneur de participer au déjeuner de Noël de la famille royale, sur invitation de la reine.

La soeur de Kim Kardashian est enceinte. Khloe Kardashian, 33 ans, a annoncé la nouvelle sur Instagram. "Je n'arrive toujours pas à réaliser que notre amour a créé la vie. Tristan, merci de prendre soin de moi comme si j'étais une reine! Merci de me faire me sentir belle à chaque étape! Et surtout, Tristan, merci de faire de moi une maman!", a-t-elle écrit à l'attention de son petit ami Tristan Thompson, en-dessous d'une photo de son ventre rond.

La commune iséroise de Charvieu-Chavagneux a sa rue Johnny-Hallyday. Pour éviter les vols de plaque, le maire propose aux fans du rockeur récemment décédé d'acquérir une reproduction pour la poser où ils le veulent. Selon la mairie, plus de 600 plaques ont ainsi été vendues, rapporte le Dauphiné Libéré. Les acheteurs viennent bien sûr de France, mais aussi de Belgique, de Suisse et d'Italie.