Visiblement, elle avait un peu trop de "SO MUCH LOVE" à partager. Invitée d'une émission de radio, sur Voltage, l'électrisante Afida Turner avait donc quitté Miami pour se déchaîner dans le studio, qui n'avait pourtant rien demandé.

La chanteuse - découverte par le grand public dans la première saison de Loft Story sur M6 - a offert une prestation décoiffante. Face à la fougue (et le playback - même à la radio) de la star des réseaux sociaux, le micro et les décors de la radio n'ont pas fait le poids.

Il est dans les rayons des pharmacies françaises depuis 30 ans. Et pourtant, le Lariam pourrait-il bientôt disparaître? Selon Le Parisien, une action collective est actuellement en voie d'être lancée pour écarter cet antipaludique, critiqué pour ses graves effets secondaires: cauchemars, hallucinations, confusion mentale...



Interdit dans 28 pays, le Lariam, est connu pour provoquer des troubles neuropsychiatriques potentiellement graves. En 2015, le chanteur Stromae en avait été victime alors qu'il allait s'envoler pour une tournée dans toute l'Afrique.

À titre préventif, le chanteur avait décidé de prendre du Lariam avant de rejoindre le continent africain. 80% des cas de paludisme étant enregistrés en Afrique subsaharienne. Une fois sur place, les effets se manifestant, il avait dû être rapatrié vers la Belgique. Sa tournée sera annulée. Depuis, l'interprète de Papaoutai dit toujours souffrir à cause du médicament.

Le week-end dernier se tenait la cérémonie de Miss America. Et comme le veut la coutume, chacune des candidates est interrogée par l’un des membres du jury. Après tirage au sort, Miss Texas s’est vue questionnée par le journaliste Jess Cagle, rédacteur en chef du célèbre magazine People.

Le journaliste a tenu à revenir sur les violents événements de Charlottesville, durant lesquels une jeune femme avait été renversée et tuée par un militant d’extrême-droite et en particulier sur la réaction controversée de Donald Trump. "Le président a réagi en disant que les torts étaient partagés et qu’il y avait des gens bien des deux côtés. Y en avait-il? Répondez par oui ou par non et expliquez" a-t-il demandé.

La candidate ne s’est pas démontée. Pour elle, il était "évident que c’était une attaque terroriste et je pense que le président des Etats-Unis, Donald Trump, aurait dû réagir plus tôt, nommer ce fait et faire en sorte que chaque Américain se sente en sécurité dans ce pays. C’est le problème en ce moment." une réponse qui n’a pas tardé à faire réagir les réseaux sociaux. Nombreux sont les internautes à saluer cette réponse qui selon certains "donne de l’espoir pour la génération à venir." Pour d’autres, il s’agit d’une superbe réponse : "J’ai applaudi sur mon siège!"