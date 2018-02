Voici ce que font les internautes sur Pornhub le jour de la Saint-Valentin

Les internautes consultent-ils autant de sites pornographiques le jour de la Saint-Valentin que le reste de l'année? Il faut croire que non.

Selon des données dévoilées par Pornhub, le trafic du site pornographique aux Etats-Unis diminue de 17 % après 6 heures du soir le jour de la Saint-Valentin.

Aux alentours de 9 heures du soir, 22 % des femmes et 16 % des hommes surfant sur le site l'ont quitté.

Parallèlement à cette baisse d'audience, les mots "love", "passionate", "making love" et "massage" caracolent en tête des catégories les plus recherchées. Et le mot "Valentine" augmente de 1000%.