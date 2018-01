Une "super Lune bleue" éclairera la nuit du 31 janvier, un phénomène rarissime

Une super Lune, une Lune bleue et une éclipse lunaire. Voici les trois phénomènes astronomiques qui se combineront dans la nuit du 31 décembre. Une conjonction incroyable dont la dernière remonte au 31 mars 1866, nous apprend Sciences Avenir.

Les astronomes en herbe pourront d’abord découvrir une super Lune dans le ciel ce soir-là. Ce phénomène se produit de 4 à 6 fois par an, lorsque la phase de pleine Lune tombe au moment où notre satellite se situe à son périgée, soit le point d’orbite où elle est le plus proche de la Terre (environ 359.000 kilomètres). La Lune paraîtra ainsi 14% plus grosse et 30% plus brillante que d’habitude.