Un tableau d'une abbaye belge attribué en partie à Léonard de Vinci

Léonard de Vinci a probablement peint lui-même une partie de la copie de son chef d'oeuvre "La Cène" hébergée depuis le 16e siècle à l'abbaye de Tongerlo en Belgique, a indiqué lundi à l'AFP un responsable du site confirmant des informations de presse.

Etant donnée l'absence de "traits d'esquisse" sur la portion du tableau représentant le Christ et l'apôtre Jean, "on peut en conclure que de Vinci l'aurait peinte lui-même", a expliqué le père Kris De Brabander, prieur de l'abbaye située près d'Anvers (nord). Jusqu'à présent, a-t-il souligné, la copie du célèbre tableau du maître italien était attribuée uniquement à ses élèves, vraisemblablement aux Milanais Andrea Solari et Giampietrino, qui l'auraient réalisée au début du 16e siècle.

Une analyse de la peinture, notamment par rayonnement infrarouge, doit désormais être effectuée pour confirmer que de Vinci est intervenu lui-même, de sa célèbre main gauche, a poursuivi le prieur, soulignant qu'à ce stade il n'y avait "pas encore de preuve irréfutable". Elle nécessitera vraisemblablement une levée de fonds auprès de financeurs privés, et sera soumise au feu vert de l'Institut royal d'histoire de l'art à Bruxelles.