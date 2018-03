Un petit garçon de 2 ans bloque le smartphone de sa mère pendant... 47 ans

A cause de ces erreurs répétées, l’iPhone a été désactivé pour une durée total de 25 millions de minutes, soit 47 ans et six mois. Les réglages de sécurité du smartphone d’Apple prévoient en effet de bloquer l’appareil lorsque l’utilisateur tape le mauvais code de déverrouillage. La durée initiale de blocage d’une minute augmente si les mots de passe suivants sont erronés.

Bien décidée à ne pas attendre patiemment jusqu’en 2066, la jeune femme a contacté l’assistance d’Apple. Malheureusement, la seule solution dans ce cas est "d’effacer toutes les données du téléphone et de faire une réinitialisation" a expliqué un technicien à la cliente.

Le problème est visiblement bien connu à en croire cet employé d’Apple qui affirme avoir déjà vu un iPhone bloqué pour 80 ans.

