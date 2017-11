Un gigantesque squelette de mammouth vendu aux enchères à Lyon

Un gigantesque squelette de mammouth parfaitement conservé, le plus gros de cette espèce aux mains d'un propriétaire privé, sera vendu aux enchères chez Aguttes à Lyon, le 16 décembre.

"Plus gros mammifère terrestre de tous les temps", ce "Mammuthus primigenius" ou "mammouth laineux", monté en position de marche et mesurant 3,40 mètres de haut sur 5,30 m d'envergure, est estimé entre 450.000 et 490.000 euros, en raison de sa "qualité exceptionnelle" et de son "état de conservation à 80%", a expliqué Eric Mickeler, expert en histoire naturelle, lors d'une présentation à la presse jeudi.

"Il existe une centaine de mammouths de cette espèce à travers le monde mais ce mâle est unique de par sa taille et la qualité de ses défenses, pesant chacune 80 kilos et intactes à 90%", a-t-il souligné.