Un chat parcourt 140 kilomètres en bus pour retrouver son maître

Le refuge qui l'a recueilli l'a prénommé "Wendall", le terme allemand pour "voyageur".

Un chat perdu a longé la côte est du Royaume-Uni dans un bus reliant Pickering à Newcastle. Si on ne sait pas exactement à quelle station il a embarqué, le petit Wendall pourrait bien avoir parcouru 140 kilomètres "pour retrouver son maître", selon The Independent. Il a été retrouvé blotti dans le véhicule, qui était vide pour cause de travaux de maintenance.

Le matou voyageur a depuis été recueilli par un refuge qui a lancé un appel à témoins pour retrouver sa famille, Wendall n'étant pas pucé. Si personne ne se manifeste d'ici le 29 mars, Wendall pourra rejoindre une nouvelle famille d'accueil.

