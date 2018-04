Un adolescent se perd pendant 12 heures dans les égouts de Los Angeles

Averti par des témoins, plus d'une centaine de pompiers sont rapidement arrivés sur les lieux, ses proches passant la nuit dans le parc dans l'attente de nouvelles.

"Tout était silencieux. On n'entendait que l'eau couler et on ne voyait rien. C'était tout noir", a confié Jesse Hernandez.

Les sauveteurs ont utilisé des caméras flottantes pour explorer l'immense réseau d'eaux usées et ses conduites mesurant 121 cm de diamètre avec quelque 60 centimètres de profondeur.

"Avec une caméra, on a découvert des empreintes de main sur la conduite elle-même, à l'intérieur, il semblait avoir voulu tenter de sortir", a expliqué Adel Hagekhalil, chef adjoint des services d'assainissement de la ville.