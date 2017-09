EN IMAGES - Ugly Design: le compte Instagram des objets les plus moches

Comme dit l’adage "les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas". Certes… Mais lorsqu'on découvre ces objets, pour le moins insolites, répertoriés sur ce compte Instagram, c'est... surprenant.

Démesurés, extravagants, drôles ou carrément moches: ces meubles et accessoires ont pourtant été fabriqués et même commercialisés. Comme on peut le lire dans la description du compte Instagram, Ugly Design déniche "seulement la crème de la crème".

Dès les premières images: la couleur est annoncée. On découvre les plus grosses pépites des objets insolites. Si certains peuvent être plutôt mignons, comme un téléphone portable hamburger ou un salon de jardin en forme d'orange. Mais on aperçoit aussi une paire de talons poilus, un matelas de plage en forme de protection périodique féminine, ou encore lampe de chevet représentant un chien en pleine commission...