Tortues, wallabys, émeus… Des gendarmes charentais découvrent une véritable arche de Noé

L’homme en question, âgé d’une trentaine d’années, collectionne les animaux en tout genre. Sur leur page Facebook, les gendarmes ont dressé la liste des animaux retrouvés.

Cet amoureux des bêtes possédait ainsi trois émeus, plusieurs races de tortues et de serpents, des lézards en tout genre ainsi qu’un piranha et divers rongeurs, comme des chinchillas et des rats.