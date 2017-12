Le château La Mothe-Chandeniers, vendu 500.000 euros à 6.500 internautes

Au 1er décembre 2017, 24 jours avant la clôture de la collecte en ligne lancée pour le rachat des ruines, 6.500 internautes avaient versé leur écot et fait grimper la cagnotte à 500.000 euros, montant incompressible pour cette acquisition. "Et ce avec les participations de 45 nationalités: Brésiliens, Américains, Italiens, Français, Japonais, Australiens, Allemands, etc.", a souligné Romain Delaume.

"Mais ce n'est qu'un premier palier, l'objectif étant d'atteindre à terme un total d'un million d'euros", a-t-il précisé, pour couvrir les frais financiers liés à l'achat, les diverses expertises architecturales et les travaux de déblaiement et de sécurisation des lieux, programmés pour le printemps 2018.

Le statut de co-propriétaire donnera également aux actionnaires l'exclusivité des premières visites du château, prévues en 2018.

Le bâtiment actuel date du début du XIXe siècle mais son histoire est bien plus ancienne. Le château est mentionné dès le XIIIe siècle sous le nom du seigneur du moment, La Mothe de Bauçay. Mais au XVe siècle, il bascule dans le giron de l'illustre famille de Rochechouart. Il est saccagé sous la Révolution, puis s'embrase en 1932. Le prestigieux domaine est finalement cédé par lots dans les années 1980.