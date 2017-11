EN VIDEO - "Le Pouce" gigantesque de César s'invite sur le parvis de Beaubourg

"Le Pouce", une oeuvre monumentale et emblématique du sculpteur César, a été installée sur le parvis du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou à Paris ce mardi, en présence de sa dernière compagne, Stéphanie Busuttil. Le lieu accueille une rétrospective du grand sculpteur français César, à l'occasion des vingt ans de sa mort. La sculpture de bronze pèse six tonnes pour six mètres de haut, c'est moitié moins qu'un autre pouce de l'artiste, dressé dans le quartier de la Défense. L'oeuvre est à découvrir jusqu’à mars 2018, avant de déménager à New York.