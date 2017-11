EN VIDEO - Cosmétique, boisson, alimentation… le calendrier de l'avent, c'est aussi pour les adultes

Le calendrier de l’avent s’adapte aujourd’hui à tous les âges et à tous les goûts pour patienter jusqu'à Noël. Beauté, boissons, alimentation… les marques sont de plus en plus nombreuses à lancer leur calendrier de l’avent pour adultes. Plusieurs enseignes de beauté, par exemple, proposent de découvrir un produit cosmétique chaque jour du mois de décembre. "La surprise fait partie de Noël. On a envie de se chouchouter et l’univers de la beauté s’y prête bien", explique Olivier Carrette, directeur marketing et digital chez Marionnaud. L’univers de la boisson se lance aussi dans la course. Que l'on soit amateur de thé ou encore de bière, il y en a pour toutes les envies.