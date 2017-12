Repas de Noël: comment les mangeurs de l'extrême préparent leur estomac

Des millions de personnes s'apprêtent à célébrer les fêtes de fin d'année à travers le monde. Nombre d'entre eux auront la chance de pouvoir manger des plats traditionnels, souvent copieux, lors de repas qui s'éternisent. Voici quelques astuces (à ne pas suivre au pied de la lettre) pour ne pas se laisser impressionner par les menus à rallonge.

Les - peu élégantes - compétitions qui consistent à manger le plus de nourriture possible ont été démocratisées aux USA et ses aficionados racontent comment ils se préparent à maltraiter leurs corps.