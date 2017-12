Poutine en Père Noël et Superman: une expo à Moscou rend hommage à "SuperPoutine"

L'exposition le montre ainsi sur plusieurs oeuvres sous le masque d'un super-héros. "C'est surtout un super-président et un super-dirigeant", déclare Ioulia Dzioujeva avant d'énumérer la liste de ses qualités: "franc, sportif, mélomane, protecteur des animaux"... Vladimir Poutine "est loyal et respectueux envers tous", résume-t-elle, assurant qu'il n'a que "des alliés et des amis".Son seul défaut? Ne pas avoir de "super-femme", ajoute-t-elle avec un petit rire, alors que le président russe, divorcé depuis 2013, reste très discret sur sa vie privée.

L'inauguration de cette exposition qui, après Moscou, devrait voyager à Berlin et à Londres, coïncide avec l'annonce mercredi de la candidature de Vladimir Poutine à l'élection de mars 2018, où il briguera un quatrième mandat. Une victoire le placerait à la tête du pays jusqu'en 2024 et ferait de lui le dirigeant russe à la plus grande longévité au pouvoir après Joseph Staline.

