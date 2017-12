Pas de place assise? A Tokyo, une application au secours des femmes enceintes

L'entreprise d'impression et de technologies de l'information Dai Nippon Printing teste cette semaine ce service sur une des principales lignes de métro de Tokyo, en association avec la société japonaise de messagerie électronique Line. "C'est peut-être spécifique au Japon mais certaines personnes dans ce pays hésitent à parler à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de s'asseoir", a déclaré à l'AFP une porte-parole de Dai Nippon Printing impliquée dans ce projet.

"De plus, beaucoup de gens regardent leur écran de smartphone et ne se rendent pas compte rapidement que quelqu'un a besoin de s'asseoir", a précisé cette responsable qui n'a pas souhaité être nommée. "Nous essayons de tirer avantage de cette situation".

La date de lancement du service n'a pas été décidée, mais il est question de l'étendre aux personnes âgées et handicapées. Le Japon a un des taux de natalité les plus bas au monde et les autorités tentent de mettre en place des politiques encourageant les Japonais à avoir des enfants.