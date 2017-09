Un joueur du Real Madrid déclare forfait après une "épilation ratée"

A l’heure actuelle, il est impossible d’affirmer la vraie raison du forfait d’Asensio. En revanche, des complications liées à une épilation mal réalisée sont possibles. Comme le souligne le docteur Emily Gibson de l’université de Washington dans les colonnes du Figaro Santé, "une peau fréquemment rasée ou épilée finit par s'irriter et faire l'objet d'une inflammation des follicules pileux". "Cela peut se traduire par une multitude de microplaies qui, dans l'environnement chaud et humide des organes génitaux, favorisent la prolifération de bactéries pathogènes comme le streptocoque A et le staphylocoque doré. Herpès, cystites et mycoses seraient aussi à redouter." Prudence donc…

Si la thèse de l’épilation ratée se confirme, alors Marco Asensio serait en bonne place du classement des blessures les plus insolites du football.

Il retrouverait à ses côtés Santiago Cañizares, gardien espagnol privé de mondial 2002 après s’être sectionné le tendon du gros orteil en tentant de rattraper officiellement un flacon de parfum (officieusement une bouteille d’alcool). Insolite également, la blessure de l’ancien gardien du PSG Lionel Letizi, victime d’une lombalgie après avoir ramassé une pièce de Scrabble tombée au sol…