Pour reconquérir son ex, cet anglais joue non-stop du piano dans un parc public

Depuis quelques jours, les réseaux sociaux britanniques et d’ailleurs n’ont d’yeux que pour lui. Lui, c’est Luke Howard, un anglais de 34 ans au cœur brisé par la rupture d’avec sa petite amie. Alors pour montrer sa douleur au monde entier, et avec l’intime espoir de reconquérir son ex-dulcinée, l’amoureux transi n’a pas trouvé mieux que d’installer un piano au milieu du plus grand parc public de la ville de Bristol et de jouer de manière continue. Comme il l’explique au quotidien local Bristol Post, "j’ai le cœur brisé, alors je joue pour essayer de guérir. Je serai là aussi longtemps que nécessaire."

Selon lui, sa relation a duré quatre mois et "ne s’est pas mal terminée, mais que la vie s’en est mêlée", selon une traduction réalisée par le pure-player Konbini. Seul problème, les réseaux sociaux ne trouvent pas cette initiative romantique, bien au contraire. De nombreux internautes estiment que le musicien en herbe prend son ex-petite amie en otage et l’empêche d’avancer.

Finalement, deux jours après son concert improvisé, Luke Howard a disparu. Le piano est quant à lui toujours bien présent, mais les touches ont été détruites. On ne sait pas si l’homme est à l'origine de ces dégradations.