EN IMAGES - Ivre et affamé, il se prépare lui-même son burger dans les cuisines d'un fast-food

Que se passe-t-il lorsqu'un Américain totalement ivre se rend dans un fast-food au plein milieu de la nuit? Il est aux alentours de 3h30 du matin lorsque Alex Bowen se présente dans ce restaurant de West Columbia, en Caroline du Nord. Manque de chance, le seul employé encore sur place est... endormi. "Je n'arrivais pas à dormir donc je suis allé chez Waffle House. Et devinez quoi: tous les gens qui bossaient étaient endormis", a-t-il expliqué sur son compte Facebook.

Alors, après avoir attendu quelques instants, il s'est lui-même lancé dans la confection de son repas. S'ensuivent des images très drôles du jeune homme, encore passablement alcoolisé, en pleine cuisine. "Je me suis mis aux fourneaux et je me suis fait un énorme double burger avec supplément cornichon. Quand j'ai fini, j'ai nettoyé la plaque, récupéré mon bien mal acquis et j'ai filé", a-t-il expliqué. Honnête, il est revenu le lendemain matin pour s'acquitter de son dû.

Mais l'histoire a un revers de médaille: Alex Bowen pourrait bien être poursuivi pour intrusion. L'employé assoupi a lui été mis à pied une semaine, croit savoir 20 Minutes.