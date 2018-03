Mexique: la traque épique de "Tyson", l'hippopotame vagabond

"Tyson", un hippopotame du Nil de 600 kilos qui errait librement dans une zone habitée de l'Etat de Veracruz, a été capturé après dix jours d'une patiente traque. L'imposant animal, considéré comme "potentiellement dangereux", avait été signalé dès la fin février, selon les médias locaux.

Tyson, tel qu'il avait été baptisé par les habitants de Las Choapas, avait gagné la sympathie de la population, qui lui avait ouvert une page Facebook. Au moment de sa capture, lundi, certains criaient "ne l'emmenez pas!".



Il a fallu une dizaine de jours aux autorités de protection de l'environnement (Profepa) pour étudier le comportement du mammifère et mettre en place une stratégie de capture: en "l'appâtant avec des aliments, tels des fruits et des légumes", et "sans faire usage de tranquillisant".