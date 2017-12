Marks and Spencer vend des avocats... sans noyau

Ça ressemble à un petit cornichon. Mais non. Ce petit fruit est un avocat. Et il est dorénavant disponible sur les étals des supermarchés Marks & Spencer. La firme britannique est partie d'un constat, celui de l'association britannique des chirurgiens de la main, qui affirme qu'il y a de plus en plus de personnes qui se présentent aux urgences après s'être coupé en tentant d'enlever le noyau d'un avocat.

Ce produit est devenu à la mode ces dernières années pour son côté esthétique, ses atouts pour la santé, et est ainsi devenu incontournable sur les réseaux sociaux.

Sa démocratisation a donc conduit à l'augmentation des accidents, et M & S a sauté sur l'occasion pour lancer son avocat "sécurisé".

