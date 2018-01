Aliens, vertiges, animaux... Les pires excuses des Britanniques en retard sur leur déclaration d'impôts

Votre chien a mangé votre déclaration d'impôts? Si vous espérez figurer dans le top des pires excuses des Britanniques en retard, il faudra trouver mieux que ça. Alors que la date limite du 31 janvier approche, le département des Recettes et Douanes a révélé mercredi les justifications les plus farfelues fournies par des contribuables fâchés avec les délais. La numéro 1? "Je n'ai pas pu remplir ma déclaration à temps car ma femme a vu des extraterrestres et refuse de me laisser entrer dans la maison."

En deuxième position, rapporte le Telegraph, l'excuse d'une personne qui était "bien trop occupée à parcourir le pays pour présenter sa pièce de théâtre en solo". Vient ensuite l'explication d'un homme dont la déclaration papier aurait été déplacée à l'étage de la maison par son ex-femme, alors qu'il souffre de vertiges et ne peut donc pas emprunter un escalier.