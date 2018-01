Les chats noirs boudés à l'adoption car ils ne "rendent pas bien sur les selfies"

Les chats noirs n'ont jamais eu bonne presse, et ça ne s'arrange pas. A en croire la directrice d'un refuge britannique pour félins, la mode des selfies contribue à accentuer le désavantage dont souffrent les chats noirs ou blanc et noir. "Ca s'aggrave car les gens vivent leur vie à travers les selfies", affirme Christine Bayka à BBC News. "Les chats noirs sont moins populaires parce qu'ils ne rendent pas bien sur les photos", poursuit la directrice de The Moggery, un refuse situé à Bristol.