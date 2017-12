Le Snowface Challenge: le nouveau défi qui donne froid

De nombreux challenges sont lancés par des internautes mettant aux défis d’autres internautes. Mais certains sont plus dangereux que d’autres. Il y a notamment eu le Ice Bucket Challenge ou encore le Hot Water Challenge. En cette période de froid hivernal, les internautes n’ont pas eu meilleure idée que de lancer le Snowface Challenge.

Comprenez par-là, le défi de laisser la trace de sa tête dans la neige. Enfant, on adorait tous s’amuser à laisser ses traces de pas dans la neige fraîche. Inoffensif et marrant, il l'est peut-être moins lorsqu’il s’agit d’enfoncer son visage entier dans la neige fraîche… et froide.

