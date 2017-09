EN VIDEO - La police découvre des requins dans une piscine privée près de New York

A New York, on savait qu'il y avait des Tortues Ninja dans les égouts. On ignorait cependant qu'il y avait aussi des requins dans les piscines privées des maisons. C'est pourtant ce qu'il s'est produit le 23 août dernier à Lagrangeville, une ville de l'Etat de New York située à 120 kilomètres de la Grosse Pomme.

La police a découvert dans une maison de Lagrangeville une piscine remplie de sept requins. Les forces de l'ordre sont intervenues dans le cadre d'une enquête sur un recel d'animaux sauvages. "Sept requins gris vivants, deux requins léopards et un requin marteau ont été retrouvés dans une piscine de quatre mètres de diamètre", raconte ainsi Le Parisien.

Retrouvés en mauvaise santé, les requins ont été transférés à l'aquarium de Long Island.