La fiabilité des "pierres de soleil", le GPS des Vikings, passée au crible

Selon la légende, par temps nuageux, les Vikings trouvaient le Nord sur la mer au moyen de "pierres de soleil", des minéraux aux propriétés optiques étonnantes. Bien des siècles plus tard, des chercheurs ont testé la fiabilité d'une telle méthode de navigation.

"Maintenant, nous connaissons l'exactitude de cette méthode de navigation pour n'importe quel type de couverture nuageuse et quel que soit l'endroit où se trouve le soleil dans le ciel", explique Denes Szaz de l'université Loránd Eötvös de Budapest, coauteur de l'étude publiée mercredi dans Proceedings of the Royal Society A.

Entre la fin du VIIIe et le courant du XIe siècle, les Vikings ont parcouru des milliers de kilomètres, découvrant sans doute l'Amérique du Nord bien avant Christophe Colomb. Le tout sans boussole, cette dernière n'étant apparue qu'au XIIIe siècle. Selon les sagas scandinaves, ces grands navigateurs s'orientaient à l'aide de "pierres de soleil" leur permettant de déterminer la position exacte de l'astre.