Jackpot pour Grumpy Cat qui gagne 710.000 dollars au tribunal

C'est l'un des chats les plus célèbres du monde et surtout de la toile grâce à sa moue perpétuellement boudeuse. Tardar Sauce, alias Grumpy Cat, (le "Chat Grincheux"), s'est fâché tout rouge lorsqu'une entreprise de café a placardé son minois pas content sur des produits non autorisés.

La propriétaire de la chatte, Tabatha Bundesen, qui vit en Arizona (sud des Etats-Unis) a obtenu 710.001 dollars de dommages et intérêts de la part d'un jury dans un tribunal fédéral californien pour violation de contrat de droit à l'image.

Son avocat a souligné notamment que la société de café Grenade Beverage avait signé un contrat pour utiliser l'image de Grumpy Cat sur un café glacé intitulé Grumppuccino et qu'ils l'ont utilisée sur du café moulu.