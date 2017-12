EN VIDEO - "Invisible box", le nouveau "challenge" qui rend fous les internautes

Il y a forcément un truc. Depuis quelques jours, Internet est sens dessus-dessous à cause d’une vidéo postée le 2 décembre dernier et partagée plus de 100.000 fois.

La séquence dure seulement six secondes mais elle fascine le monde entier à cause d’un mouvement presque magique. On y voit une jeune pom-pom girl qui semble marcher sur une boîte invisible.