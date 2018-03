Il mange une limace et finit paralysé

L’histoire pourrait être amusante si les conséquences n’étaient pas aussi tragiques. En 2010, Sam Ballard, un jeune Australien de 19 ans passionné de rugby, a vu sa vie basculer du jour au lendemain à cause d’un pari idiot. Depuis ce jour, il souffre d’une maladie cérébrale qui le paralyse du cou aux orteils, rapporte le site d’informations australien News.com.au qui a révélé les faits mercredi 7 mars.

Au cours d’une soirée, l’un de ses coéquipiers le met au défi de manger une limace qui traîne dans le jardin et Sam s’exécute. Mais la plaisanterie tourne rapidement au drame. Sam tombe gravement malade et doit être conduit d’urgence à l’hôpital. Il tombe ensuite dans un coma qui va durer plus d’un an, 420 jours exactement.