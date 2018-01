Froid extrême au Canada: le zoo de Calgary garde les manchots au chaud

Les manchots royaux n'ont pas été les seuls à rester à l'abri pour la Saint-Sylvestre à Calgary. Les festivités extérieures prévues pour le passage à minuit avaient été annulées et remplacées par des spectacles en intérieur comme dans d'autres villes canadiennes.

Depuis bientôt une semaine, la quasi totalité du Canada est sous une alerte de froid extrême et lundi à la mi-journée, le point le plus froid était à Eureka, au Nunavut (nord), avec un mercure à -40,5 degrés. La température la plus élevée était à Prince-Rupert, en Colombie-Britannique (ouest) avec -7,5 degrés.

Selon Environnement Canada, "les conditions devraient s'améliorer (...) avec des températures qui auront tendance" à approcher les normales de saison dès mardi.

En attendant, préviennent les autorités, "portez plusieurs couches de vêtements, afin de pouvoir en retirer si vous avez trop chaud" en privilégiant une "couche extérieure qui devrait être étanche au vent".