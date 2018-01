Etats-Unis: la poule Big Mama a droit à sa nécrologie dans le journal

"Peu de poules méritent une nécrologie, mais elle si." Pour la famille Sword, Big Mama n'était pas n'importe quelle poule. Elle était un membre de la famille, et sa mort le 21 janvier dans le poulailler de la maison à College Station, au Texas, a logiquement attristé Stephanie et Gregory Sword, et leurs deux enfants. Passée l'émotion, ils ont choisi un moyen original de lui rendre hommage.