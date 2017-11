EN VIDEO - Voici un siège auto... pour votre chien

La ceinture, ce n'est pas que pour les humains. Mais encore faut-il qu'elle soit adaptée aux compagnons qu'ils transportent en voiture.

Juls Bindi, créatrice de Zugopet, a imaginé et conçu une sorte de siège auto pour les chiens. La jeune femme s'est inspirée de Russel, son chien qui souffrait d'anxiété lors de ses trajets en voiture. Elle a donc développé ce siège pour rendre les voyages de son petit compagnon plus agréables. La créatrice en a profité pour apporter plus de sécurité aux animaux. L'objet a même eu droit à son crash test pour vérifier son efficacité.