EN VIDEO - Un sèche-cheveux se transforme en lance-flammes à la première utilisation

Erika Shoolbred en est sûre: c'est bien un sèche-cheveux qu'elle a acheté chez Amazon, et non un lance-flammes. Pourtant, le produit qu'elle a reçu tient plus du second que du premier. Lundi matin, l'Américaine de Caroline du Sud a utilisé pour la première fois l'appareil reçu samedi. Au bout de quelques secondes, elle l'a éteint puis rallumé car il se comportait bizarrement, et c'est à ce moment-là qu'il a projeté une flamme continue.