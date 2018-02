EN VIDEO - Un corgi s'offre un petit voyage à dos de poney

Sans hésiter, la jeune femme a sorti son téléphone et capturé une vidéo de 15 secondes. Celle-ci est devenue virale sur Facebook et a été vue plus de 5,5 millions de fois. Face aux nombreuses questions des internautes, Callie Shenker a apporté des précisions sur le chien: il appartient à ses voisins et aime se balader, jusqu'à entrer parfois chez elle pour manger la nourriture de son propre chien.

Les voisins, adeptes du mennonitisme, un courant chrétien évangéliste, se tiennent éloignés de la technologie, affirme la jeune femme. La célébrité de leur chien restera donc inconnue pour eux si elle ne leur explique pas elle-même la situation.