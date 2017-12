EN VIDEO - Sosie belge, télé-réalité... Les fans les plus étonnants de Johnny Hallyday

Les premiers fans de Johnny Hallyday étaient les adolescents, et surtout les adolescentes. Prises dans la vague yé-yé, elles ne rataient rien de l'actualité de leur idole grâce aux nouveaux magazines et émissions créés autour du phénomène des chanteurs et chanteuses rock et pop.





Dans une vidéo en noir et blanc de France Info, une jeune fan assurait ramasser les mégots de cigarette jetés par Johnny lors de ses concerts, avant de les ranger dans de petites boîtes sur lesquelles elle notait le lieu et la date du concert.