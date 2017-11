EN VIDEO - Ouverture du premier restaurant naturiste de Paris

"C'est comme en vacances, mais c'est mieux qu'en vacances", s'enthousiasme-t-il. "Quand je vais retourner chez moi à Leucate (Aude), je vais être obligé de m'habiller pour aller manger au restaurant", regrette-t-il. Puis cinq jeunes hommes s'attablent, l'air goguenard, avant de retrouver leur sérieux lorsque la carte leur est tendue. Homard, noix de Saint-Jacques, escargots ou carré d'agneau. Un menu entrée-plat-dessert pour 49 euros qualifié de "bistronomique" par les frères Saada.

Parmi eux Alexandre, pompier de 21 ans, trouve le lieu "sérieux, intime". Sa discrétion a convaincu le nudiste : "On est forcément avec des gens honnêtes, des gens qui en ont envie". Avant d'entrer, des passants lui ont lancé "bon appétit tout nu!" "Heureusement que j'ai fait les pecs (NDLR: pectoraux) ce matin", plaisante Jimmy Denis, une main sur le torse. Le militaire de 28 ans avait "plus ou moins d'appréhension". Et relève qu'ici, "on ne se regarde pas de la même façon et qu'il ne fait pas froid".

Trois tables plus loin, Mélissa et Clément, deux trentenaires aficionados "au camping ou à la plage" sont venus de la région de Maubeuge. "Ca change de l'ambiance vacances/été. On s'imagine pas être en plein centre de Paris!" sourit Clément. L'adresse discrète "évite d'attirer la curiosité, parce qu'avec tous les a priori sur les naturistes...". "Les gens mélangent tout", surenchérit Mélissa.