EN VIDEO - Malgré le froid, 700 personnes ont participé à une course de paddle sur la Seine à Paris

Pour cette 8e édition, les participants, dont des bénévoles du Téléthon, ont tenté de battre le record de la plus grande course de stand up paddle au monde.

Dès 7 heures avant même le lever du jour, ils s'étaient prêts pour traverser Paris depuis la Seine de la Bibliothèque François-Mitterrand au quai de Javel. Onze kilomètres que les plus rapides ont parcouru en une heure quinze.