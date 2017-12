EN VIDEO - Lors d'un jeu télévisé, il perd 100.000 euros... alors qu'il a la réponse sur lui

Alberto, un candidat à l'émission espagnole Ahora Caigo (sorte de Still Standing: Qui passera à la trappe? version ibérique), n'a pas fini de subir les quolibets de ses proches.

Ce jour-là, le jeune homme est interrogé sur la question suivante qui peut lui faire gagner 100.000 euros: "Qui est Steve Rogers dans la saga Avengers?" Une question pas si évidente, et pour cause, Alberto se retrouve collé et donne la mauvaise réponse.

L'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf que, le candidat portait un t-shirt à l'effigie d'un super héros, Captain America, qui était en fait la bonne réponse...

Les grands signes du présentateur, qui ne s'attendait certainement pas à une telle situation, n'ont pas suffi à faire réagir le jeune homme, visiblement peu amusé de sa bévue.