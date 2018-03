EN VIDEO - Les images impressionnantes de l'"homme-araignée" en train de gravir la tour Total de la Défense

On l'appelle "l'homme-araignée" ou encore "le Spider-Man français". Alain Robert a gravi mercredi la très haute tour Total de La Défense, 187 mètres au total, devant une foule dense de salariés venus admirer l'exploit. Et comme toujours avec lui, c'est à mains nues et sans équipement aucun qu'il a réalisé cette ascension.

Il faut dire qu'Alain Robert connaît bien la tour Total pour l'avoir gravie 21 fois depuis 1994. En haut de la tour, il était attendu par la police.