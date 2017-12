EN VIDEO - Le nom du bébé panda du zoo de Beauval dévoilé ce lundi

Selon la coutume son nom définitif doit être choisi par les deux comarraines: l'épouse du président du pays hôte, Brigitte Macron, et son homologue chinoise.

La naissance d'un bébé panda est un événement autant diplomatique que médiatique et scientifique. Le prêt de panda à un pays étranger n'est accordé par Pékin qu'à la demande en tête à tête du chef de l'État du pays hôte au président chinois. La Chine récupérera le bébé panda de Beauval d'ici à trois ans, lorsqu'il sera sevré. Pour l'instant, et sans doute jusqu'à fin décembre voire janvier, le public de Beauval ne peut pas voir Mini Yuan Zi dans son enclos avec sa mère Huan Huan.

"Dans la nature, la maman et son bébé panda restent isolés dans une grotte ou un endroit protecteur pendant plusieurs mois, parfois quatre à six mois. Pour préserver cette intimité et pour leur bien-être, cet isolement est donc conservé", expliquent les responsables du zoo.