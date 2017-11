EN VIDEO - La toute première ville flottante devrait voir le jour en 2020 dans l'Océan Pacifique

Depuis 2008, l'ONG américaine Seasteading cherche à construire des villes flottantes. Après presque une décennie de recherches, un premier accord vient d'être signé avec la Polynésie française. Le projet devrait voir le jour en 2020.

Comme l'indique le site de l'organisation, ce projet "consiste à construire des plateformes flottantes écologiques dans un lagon de la Polynésie française, qui pourrait offrir une réponse aux défis liés à la montée des eaux et au développement durable".

Selon Steastanding, les plateformes flottantes devraient accueillir "des habitations, des bureaux et des infrastructures diverses". Coût estimé, pour sa phase pilote: entre 3,6 et 6 milliards de francs Pacifique, soit entre 30 et 50 millions d'euros.