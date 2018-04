EN VIDEO - Est-ce la fin des dégustations de tarentules au Cambodge?

Dans la ville de Skun, les tarentules grillées font le bonheur des touristes. Cuisinées dans l’ail et le sel, puis grillées à l’huile, elles sont vendues 1€ - soit 10 fois plus cher qu’il y a quelques années. En cause: la raréfaction de l’espèce.

La tarentule subit, comme le reste de la faune cambodgienne, les conséquences d'une déforestation massive, qui détruit leur habitat naturel.

Selon l’ONG Fauna & Flora International, la forêt y a reculé de 20% depuis 1990.

"En Asie du Sud-Est, c'est la chasse non régulée dans les forêts plutôt que la destruction de l'habitat qui a le plus grave impact sur la biodiversité", souligne Tom Gray, un biologiste de l'ONG Wildlife Alliance interrogé par l'AFP.

Mais pour l'heure, les vendeurs de Skun réussissent toujours à offrir chaque jour des centaines de tarentules fraîches, qui grouillent dans d'énormes sacs de jute, à ceux qui veulent les cuisiner eux-mêmes ou en faire des potions de médecine traditionnelle.

On trouve au Cambodge comme en Thaïlande, des araignées grillées, des criquets et des scorpions, les insectes étant un aliment traditionnel dans le Sud-est asiatique.

Et au Cambodge, les tarentules se sont révélées être une source de protéine prisée pendant la période des Khmers rouges, qui a vu près de deux millions de Cambodgiens mourir, souvent de malnutrition dans des camps de travail.