EN VIDEO - En Floride, des iguanes gelés tombent des arbres

Après les requins, c'est au tour des iguanes d'être affectés par les basses températures. Depuis plusieurs jours, une vague de froid intense balaie l'Amérique du Nord. La Floride n'y échappe pas non plus. Il a même neigé dans cet état américain, plus connu pour son soleil et ses palmiers. Une première depuis 29 ans.

Les températures actuelles avoisinent les 5°C, de quoi avoir des conséquences inattendues sur la faune, notamment les iguanes verts qui ont élu domicile dans le chaleureux état du sud.

Étourdis par le froid, les reptiles tombent de leurs arbres et gisent un peu partout: au bord d’une piscine, sur la route et même sur le pare-brise d’une voiture.