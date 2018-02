EN VIDEO - Elle proteste contre la fourrure en sous-vêtements par -16 degrés

Une activiste de l'association internationale de défense des animaux (PETA) a manifesté en sous-vêtements ce mardi à Pyeongchang, en Corée du Sud, pour protester contre le commerce des fourrures. En marge des Jeux olympiques d’hiver, la manifestante Ashley Fruno a brandi une pancarte où il était inscrit "les champions ne portent pas de fourrure".

Cette action intervient alors qu'un froid glacial règne à la ville d'accueil des JO d'hiver. La température la plus chaude de la journée de ce mardi a culminé à -7°C mais les forts vents signifient que la température ressentie est bien plus froide. Et dans la nuit de mardi à mercredi, le mercure devrait chuter à -20°C pour la deuxième fois consécutive.