EN VIDEO - Deux girafes blanches très rares ont été aperçues au Kenya

Sur le blog du programme de conservation du parc Hirola, les gardes forestiers déclarent avoir reçu des témoignages de la part des locaux. La mère et son girafon auraient été aperçus dès le mois de juin.

"Ils étaient si proches et extrêmement calmes et ne semblaient pas troublés par notre présence. La mère a continué d’aller et venir à quelques mètres devant nous tout en signalant à son bébé de se cacher derrière les buissons", écrivent les employés du parc.