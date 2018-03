EN VIDEO - D'étranges nuages en rouleau sont apparus aux Etats-Unis

La Nouvelle-Orléans s'est réveillée cette semaine avec une étonnante vision: celle d'un rouleau de nuages traversant le ciel. C'est un charpentier nommé Curtis Christensen qui a repéré ce phénomène météorologique. Rarement observés, ces nuages en rouleau ont été nommés "volutus" par l'Atlas international des nuages en 2017.

Selon 20 Minutes, "cet arcus est la conséquence d'un changement de masse d'air, froid à l'arrière et plus chaud à l'avant. Il se forme toujours à basse altitude et précède souvent un violent orage". Le même phénomène s'est également produit dans le Minnesota, à Kasota, a constaté le journlaiste Mark Tarello.