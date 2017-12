EN VIDEO - Clamart: le Père Noël fait une grosse chute dans le vide devant tout le monde

A mi-chemin entre Yamakasi et Vidéo-gag, ce Père noël de l'extrême a raté sa sortie et s'est fait une belle frayeur. Venu donner du bonheur aux enfants pour l'ouverture du marché de Noël de la municipalité de Clamart (Hauts-de-Seine) ce vendredi soir, ce cascadeur déguisé sensé faire le show a jeté un petit coup de froid au moment de descendre, non pas du ciel, mais du toit de la mairie.

Alors qu'il réalisait quelques figures avec une corde de rappel sur la façade, on peut voir dans une vidéo amateur relayée par Le Parisien, que tout lâche et que le Père Noël fait une grosse chute de plusieurs mètres. Cris de surprise et de choc dans l'assistance.